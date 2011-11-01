Книгарня «Є» презентує книгу з «Коронації слова»

2 листопада у вінницькій книгарні «Є» о 18.00 відбудеться презентація книги Антона Кушніра «Urban strike». Клубна зустріч відбудеться за ініціативи видавництва «Нора-Друк» та за підтримки літературного конкурсу «Коронація слова».

Автор Антон КУШНІР народився 1983 року в Києві. Закінчив Інститут журналістики Київського національного університету. У студентські роки мав перші літературні публікації у літературному альманасі «Святий Володимир». Тоді ж займався літературною критикою, матеріали виходили друком у «Дзеркалі тижня» та «Україні молодій». Очолював літературне угруповання «Шабаш». Веде блог «Транслітера» (translitera.org), присвячений книжковій культурі та паралітературним явищам. Дипломант літературного конкурсу «Коронація слова-2011».

Книга презентує історію про молодих людей, які дорослішали у буремні 90-ті (коли розпався СРСР і Україна стала незалежною державою), а тепер відвойовують для себе життєвий простір у рідному місті. Випадково знайдена адреса електронної пошти змінює життя журналіста Майка. Він стає активістом химерного угруповання Urban Strike, яке організовує зухвалі витівки: футбол у підземній річці, пікнік на опорі лінії електропередач, протестну акцію проти нездорової їжі у фаст-фуді. Майк разом з новими друзями нищить безглузді рекламні білборди, готує вуличний фестиваль у закинутому будинку. Рівень напруги і ризику зростає, аж поки не постає питання: чи є межа, перед якою варто зупинитись?