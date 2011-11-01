Держава подбала про вінницьких матерів-героїнь

Вінницька область отримала 5 млн.грн субвенції з Державного бюджету для виплати одноразової винагороди «Матерям -героїням», - повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

На Вінниччині 3645 жінок удостоєні Почесного звання України «Мати-героїня», в т.ч. у 2011 році це звання присвоєно 831 багатодітній матері. Станом на 1 листопада розглядається подання ще на 1513 матерів з нашої області.

Відповідно до Указу Президента України «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» усім жінкам, яким присвоєно зазначене почесне звання, виплачується винагорода у сумі 9410 грн.

Протягом 2011 року одноразову винагороду виплачено на суму 1 млн. 976 тис. 100 грн. Її отримали 205 заслужених подолянок, нагороджених у січні – березні 2011 року.

28 жовтня 2011 року до області надійшла субвенція державного бюджету для виплати одноразової винагороди жінкам, яким почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно протягом квітня – серпня 2011 року. Загальна сума субвенції складає 5 млн. 495 тис. 440 грн., які планується виплатити 584 нагородженим жінкам. Таким чином, до області протягом 2011 року надійшло 7 млн 471 тис 540 грн.