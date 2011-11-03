Лікарі області обговорили хід медичної реформи

Під головуванням заступника голови облдержадміністрації Любові Спірідонової відбулося засідання робочої групи по реформуванню охорони здоров’я області за участю головних лікарів ЦРЛ і головних лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги Тульчинського, Тростянецького, Крижопільського, Піщанського районів та м.Ладижина.

Учасники засідання вказали на проблеми, з якими стикається галузь охорони здоров’я в районах області. Зокрема, важко сприймає зміни населення; відчутний дефіцит лікарів ( 50 % працюючих у медзакладах сьогодні вже пенсійного віку); не на належному рівні матеріально-технічне забезпечення і побутові умови.

«Там де управлінські кадри високопрофесійні і мають бажання працювати – є відповідний результат. Як приклад Крижопільський та Тульчинський райони, де працює солідна когорта професіоналів, створені відповідні побутові умови у медичних установах, використовується нове обладнання. Активно видозмінюється ланка ФАПів та амбулаторій. Тобто вони привели свою структуру медичних закладів до структури населення», - підкреслила Любов Спірідонова.

До кінця поточного року реформування первинної ланки планують завершити у Крижопільському та Піщанському районах. При цьому первинна ланка (терапевтичне лікування) залишиться у Піщанці, а вторинна перейде до Крижопільського госпітального округу. Але у Піщанському районі будуть створені сучасні амбулаторії, а на капітальний ремонт Крижопільської ЦРЛ вже виділено 1 млн. 350 тисяч грн. Тим часом Тульчинський, Чернівецький та Крижопільський райони вже готові до вторинної ланки медреформи.

Любов Спірідонова наголосила, що в ході подальшого реформування медичної галузі у районах області при ФАПах будуть створені підстанції швидкої допомоги. 30 з них будуть задіяні вже у 2012 році.

Найближчим часом до участі у засіданнях робочої групи готуються ще 13 районів, які не були прослухані