Одеський художник приїхав до Вінниці мандрувати у собі

Сьогодні, 3 листопада, о 18-00, у регіональному центрі сучасного мистецтва «Арт-шик» відбудеться презентація арт-проекту ««The trip» молодого одеського художника Ва́цлава Ю́таш-Зю́зіна.

В основу проекту лягло захоплення автора психологією. Основна ідея – мандрівка в себе, кінцевою зупинкою якої є самопізнання людини. На виставці, яку до Вінниці привіз куратор Одеської художньої галереї Вацлав Юташ, представлено 14 живописних полотен у жанрі «портрет». Образи, зображені на полотнах В.Юташ-Зюзіна, відображають не форму (зовнішню видиму оболонку людини), а в більшості зміст (внутрішній стан).