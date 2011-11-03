Православна виставка: духовні дзвони та можливість зцілитися

На Вінниччині триває виставка «Православна Україна». На виставку прибули гості з Білорусі та Росії, представлені майже усі єпархії України. З країн ближнього зарубіжжя постійно приймають участь у подібних виставках представниці жіночих монастирів, зокрема Мінського та Єлизаветинського.

Крім того, до Вінниці привезли унікальні ікони з Греції, які відображають не лише лик святого, а й його одіяння, і виконані вони в унікальній техніці шовкографії.

Відвідувачі виставки мають змогу придбати просвітницьку літературу, також поповнити православну фільмотеку. В кіноколекції є документальний фільм «Традиції хресної ходи», який відзнято на Вінниччині.

Крім духовної їжі, тут можна отримати духовне зцілення, адже у виставковій залі знаходяться чудотворні ікони Матері Божої з Єрусалиму та Спасителя з Одеси, яка мироточить.

Виставка триватиме в Експоцентрі Вінницької торгово-промислової палати до 5 листопада.