Вінниця обирає «Голос педуніверситету»

У Вінницькому державному педагогічному університеті проходить шоу на зразок «Голосу країни». Організатори зберегли усі умови конкурсного відбору за прикладом головного шоу країни. Учасників відбиратимуть пять тренерів, і робитимуть це також «всліпу».

Одна з тренерів – заслужена артистка України Ірина Швець – стверджує, що це надзвичайно складно і разом з тим відповідально – обирати, а натомість – вирішувати майбутню долю учасників.

Кожен тренер обере собі по пять учасників. Півфінал відбудеться у лютому 2012, а фінал – в квітні. За учасників свої голоси віддаватимуть глядачі.