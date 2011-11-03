Вінниця обирає «Голос педуніверситету»
09:10, 03 листопада 2011Вінниця
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Організатори відтворили шоу на кшталт «Голосу країни»
У Вінницькому державному педагогічному університеті проходить шоу на зразок «Голосу країни». Організатори зберегли усі умови конкурсного відбору за прикладом головного шоу країни. Учасників відбиратимуть пять тренерів, і робитимуть це також «всліпу».
Одна з тренерів – заслужена артистка України Ірина Швець – стверджує, що це надзвичайно складно і разом з тим відповідально – обирати, а натомість – вирішувати майбутню долю учасників.
Кожен тренер обере собі по пять учасників. Півфінал відбудеться у лютому 2012, а фінал – в квітні. За учасників свої голоси віддаватимуть глядачі.
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