Афганці співпрацюватимуть з обласною владою

09:32, 03 листопада 2011
Вінниця
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Меморандум готовий

У Вінниці за участі голови Української Спілки ветеранів Афганістану  Сергія  Червонописького  відбулося засідання правління обласної Спілки «афганців».  Воїни–інтернаціоналісти обговорили проект  Меморандуму про співпрацю між Вінницькою обласною державною адміністрацією і Вінницькою обласною Спілкою ветеранів війни в Афганістані.
       Узгоджений текст документа вручено начальнику Управління внутрішньої політики облдержадміністрації Ігорю Смірнову, який брав участь у роботі правління обласної Спілки.  Як повідомив посадовець, обласна влада, згідно з умовами Меморандуму, зобов’язується всіляко сприяти виконанню зобов’язань держави з соціального захисту ветеранів-афганців.
За прогнозами Смірнова, документ буде підписано вже до кінця року.

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