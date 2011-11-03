Афганці співпрацюватимуть з обласною владою

У Вінниці за участі голови Української Спілки ветеранів Афганістану Сергія Червонописького відбулося засідання правління обласної Спілки «афганців». Воїни–інтернаціоналісти обговорили проект Меморандуму про співпрацю між Вінницькою обласною державною адміністрацією і Вінницькою обласною Спілкою ветеранів війни в Афганістані.

Узгоджений текст документа вручено начальнику Управління внутрішньої політики облдержадміністрації Ігорю Смірнову, який брав участь у роботі правління обласної Спілки. Як повідомив посадовець, обласна влада, згідно з умовами Меморандуму, зобов’язується всіляко сприяти виконанню зобов’язань держави з соціального захисту ветеранів-афганців.

За прогнозами Смірнова, документ буде підписано вже до кінця року.