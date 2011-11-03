Розпочалась реєстрація бажаючих пройти ЗНО

2011-2012-й навчальний рік ймовірно триватиме до 30 квітня. Таку інформацію оприлюднив на прес-конференції начальник управління освіти і науки області Ігор Івасюк.

- Це пов’язано із Євро-2012, - пояснив чиновник. – З цієї ж причини раніше, ніж минулими роками, проходитиме зовнішнє незалежне оцінювання. У 2012-му воно буде з 14 травня по 7 червня. Відтак реєстрація охочих на проведення ЗНО вже розпочалась 1 листопада і триватиме до кінця місяця.

Вартість одного тестування для одного учасника пробного тестування 2012 року складає 84 грн.

За словами Ігоря Івасюка, цьогоріч до переліку конкурсних предметів, з яких складатимуть ЗНО, введено «Всесвітню історію». Втім, це не єдине нововведення. Якщо раніше вузи у конкурсному відборі набирали абітурієнтів з балами не нижче 124, то у 2012-му з профільних предметів має бути не нижче 140-ка і з непрофільних – не нижче 124 балів.