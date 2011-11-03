Вінницька молодь не хоче займатися спортом

Вінниця навряд чи стане базовим регіоном для формування олімпійського резерву країни. Такі побоювання викликають статистичні дані, оприлюдненні головою ВОБО «Благодійний фонд «Здорова нація» Вадимом Кудіяровим.

Як повідомив керівник громадської організації, котра переймається залученням молоді до спорту та здорового способу життя, з 2008 по 2010 роки у місті серед дітей та молоді віком від 6 до 18 років на 3561 особу поменшало спортсменів та фізкультурників.

Тривогу викликає й те, що спад зацікавленості спортом у юнаків та дівчат продовжується. Згідно з результатами соцопитування, 72% вінницької молоді спортом не займається, вважаючи це безперспективним заняттям (26% ) і задорогим: 46% опитаних молодих людей не мають змоги оплачувати заняття в секціях та спортклубах.

Вадим Кудіяров повідомив, що комітет з питань фізкультури та спорту Громадської ради при ОДА проаналізував стан справ у цій царині і готує комплексну програму дій для покращення ситуації. Почати збираються з інформування молоді про всі спортивні заклади, де можна потренуватися безкоштовно.