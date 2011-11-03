Вінницькі підприємці вимагатимуть вето на «спрощенку»

Сьогодні, 3 листопада, у Києві проходить чергова акція протесту підприємців. Малий бізнес, в рамках акції «Вперед», добиватиметься президентського вето на прийнятий Верховною Радою закон про спрощену систему оподаткування.

За попередньою інформацією, в акції візьмуть участь 200 громадських організацій з різних регіонів країни. З Вінниці - Г.О. «Софія» та Вінницький центр проблем підприємництва.

- Ми не плануємо масової акції протесту, - каже голова Вінницького центру проблем підприємництваІрина Касьян. - Поки що говорити про масштабні протести зарано. Але під час акції «Порожніх гаманців» ми звернемося до влади з вимогою дослухатися до наших проблем. Це вже буде другий етап цієї акції, яка проходила місяць тому. В її рамках підприємці добивалися припинення дії існуючого Податкового кодексу і написання нової його редакції.