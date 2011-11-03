У Вінниці врятовано від пожежі будівельний магазин

2 листопада о 15.54 в оперативно-диспетчерську службу МНС у Вінницькій області надійшло повідомлення про пожежу на території складських приміщень будівельного магазину «Екодім».

На місце події оперативно прибули пожежні, яким знадобилося близько 10 хвилин для ліквідації займання. Їм вдалося попередити розповсюдження вогню на сусідні складські приміщення, де зберігалися легкозаймисті матеріали.

До гасіння пожежі залучалося 6 одиниць техніки та близько 30 людей особового складу Управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, також виїжджали міліція і швидка медична допомога.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.