На канікулах вінницькі школи зекономили близько 1,5 млн.грн

Враховуючи підняття тарифів на опалення, школи Вінниці під час канікул не опалювались.

- Таким чином ми зекономили близько півтора мільйона гривень, - зазначає начальник управління освіти і науки ОДА Ігор Івасюк. – Нині ж тепловий режим забезпечений по усіх навчальних закладах.

За словами Івасюка, сільські та районні школи забезпечені паливом на 100%, а ось у місті певна напруга, все ж, існує. Однак змінювати режим роботи шкіл, як це зробили в інших областях, на Вінниччині не планують.

Економила під час канікул освітянська галузь не лише на опаленні. Так, у деяких школах Немирівського та Могилів-Подільського районів учителі на 5 днів брали відпустки за свій рахунок.

- Це було б незаконно, якби їх відправляли у відпустки за свій рахунок примусово. Бо під час канікул педагоги мають працювати. Наразі ж до мене зі скаргами не звертався ніхто, - каже очільник освітян.