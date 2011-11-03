Вінницька єпархія УПЦ КП святкувала річницю поставлення владики

Вінницька єпархія святкувала загально-єпархіальне свято – день архієрейської хіротонії Преосвященнішого Онуфрія, єпископа Вінницького і Брацлавського, - повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

Шість років тому звершив це Таїнство Хіротонії на єпископа Святійший Патріарх Філарет у співслужінні з іншими архієреями у м.Острог.

На богослужіння прибули священики з різних районів Вінницької області. Божественну Літургію очолив владика Онуфрій, співслужили йому секретар єпархії прот.Ігор Сіранчук, настоятель кафедрального храму прот.Микола Мельник, благочинний Бершадського району прот.Ростислав Процанін, духовенство Оратівського, Погребищенського, Хмільницького, Козятинського районів.

Під час богослужіння єпископ Онуфрій рукоположив у диякона випускника Тернопільської Духовної Семінарії – Леника Івана Володимировича, уродженця Заліщицького району Тернопільської обл.

Після Літургії був звершений чин Подячного Молебня та виголошене Многоліття. Увесь храм заспівав «Многая літа».

Довідка. Хіротонія (висвячення, рукопокладання, рукоположення, поставлення) — християнське богослужіння, під час якого відбувається таїнство поставлення в священнослужителі.

Існують три чина висвячення: в диякони та священики висвячення може проводити один архієрей; в архієреї висвячують собором архієреїв, щонайменше двома (див. Правила святих Апостолів). Також інші християнські обряди, що мають (або мали історично) своїм елементом покладання рук (напр. миропомазання).

