Хлопчик на Вінниччині обпік 90% тіла

У селі Мала Стратіївка Тростянецького району Вінниччини 9-річний хлопчик, граючись у дворі отримав опіки 90 відсотків тіла, - повідомляє прес-центр управління МНС у Вінницькій області. Дитина у важкому стані знаходиться у Вінницькому опіковому центрі. Хлопчика готують до операції із пересадки шкіри. Трагедія сталася у дворі будинку. Хлопчик із 6-річною сестричкою та другом-однолітком гралися у піску. Поряд діти знайшли катушку з металевим дротом – деталь старого телевізора. Третьокласник розмотав катушку та перекинув її через електролінію. Внаслідок чого і отримав опіки.