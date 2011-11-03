Хлопчик на Вінниччині обпік 90% тіла

13:11, 03 листопада 2011
Вінниця
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Дитина у важкому стані

У селі Мала Стратіївка Тростянецького району Вінниччини 9-річний хлопчик, граючись у дворі отримав опіки 90 відсотків тіла, - повідомляє прес-центр управління МНС у Вінницькій області. Дитина у важкому стані знаходиться у Вінницькому опіковому центрі. Хлопчика  готують до операції із пересадки шкіри. Трагедія сталася у дворі будинку.  Хлопчик із 6-річною сестричкою та другом-однолітком гралися у піску. Поряд діти знайшли катушку з металевим дротом – деталь старого телевізора. Третьокласник розмотав катушку та перекинув її  через електролінію. Внаслідок чого і отримав опіки. 

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