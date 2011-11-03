"Еталон" зробив для вінницьких школярів подарунок - нові автобуси

«Бориспільський автозавод» доставить Міністерству освіти 14 шкільких автобусів для перевезення дітей-інвалідів. Угоду укладено 31 жовтня.

Як повідомляє агенція УНІАН, ЗАТ «Бориспільський автозавод», що у Київській області, яке входить до складу корпорації «Еталон», стало переможцем відкритих торгів, проведених Інститутом інноваційних технологій та утримання освіти Міністерства освіти та науки України, на поставку спеціалізованих шкільних автобусів, в яких обладнані місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках.

Як відомо, ЗАТ «Бориспільський автозавод» приймає участь в реалізації Державної програми «Шкільний автобус». На заводі освоєно виробництво двух моделей шкільних автобусів.