Міліціянти Вінниці отримали новенькі авто

Мобільність вінницької міліції покращать 15 нових автомобілів, ключі від яких урочисто вручив своїм підлеглим начальник УМВС генерал-майор міліції Валерій Нонік, - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Щоденно на охорону громадського порядку у м. Вінниці заступає більше тисячі працівників міліції та понад 30 мобільних екіпажів, аби оперативно реагувати на всі тривожні повідомлення громадян, попереджувати скоєння правопорушень на вулицях міста та забезпечувати безпеку городян.

- Нові автомобілі стали в нагоді, і це дасть нам змогу хутчіше реагувати на виклики, - говорить Валерій Нонік. – 5 авто отримала служба профілактики злочинності, 1 - кримінальна міліція у справах дітей, 3 – надали слідству, 3 – конвойній службі, 3 – отримала служба «Беркут», яка опікується охороною громадського порядку.

Гловний міліціянт Вінниччини зазначає, що усі авто сучасні й комфортабельні, але, на жаль, допоки і цих автомобілів замало, щоб забезпечити стовідсоткове реагування на прояви злочинності у нашому місті.