Податкова служба буде радитись з громадськістю

Голова комісії з проведення реорганізації ДПА у Вінницькій області Ірина Зленко зустрілась із головою Ради територіального відділення АППУ Валерієм Нікітюком.

Як повідомили УНІАН у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Вінницькій області, Ірина Зленко відзначила важливість події, оскільки спільні з Асоціацією заходи додають відкритості та прозорості Державній податковій службі України: «Тісна співпраця з громадськими об’єднаннями особливо з об’єднаннями платників податків дає можливість сторонам будувати діалог порозуміння та створювати мікроклімат взаємної довіри”

Також Ірина Зленко зазначила, що розпочато новий етап взаємостосунків між державною податковою службою і громадськістю. Йдеться про ґрунтовну зміну пріоритетів з фіскальних на обслуговування платників податків. Передбачається розширення спектру послуг, які надаються платникам та покращення їх якості.

За словами Ірини Зленко, планується і надалі систематично проводити засідання Громадської ради при ДПА у області та громадських рад при ДПІ в районах, за участю територіального відділення АППУ, ділових зустрічей з трудовими колективами, підприємствами та організаціями області; передбачається проводити спільні семінари, у тому числі виїзні та галузеві для платників податків з питань податкового законодавства, а також ряд інших спільних заходів.

Нагадаємо, що між ДПА у Вінницькій області та територіальним відділенням Асоціації платників податків України був підписаний Меморандум податкових відносин та План спільних дій. Документи покликані вивести рівень довіри платників податків до влади на новий рівень розвитку.

Зокрема, під час зустрічі обговорювалось питання щодо запровадження нових сучасних форм і креативних методів доведення інформації з питань декларування до громадськості (платників податків), які сприятимуть підвищенню рівня податкової обізнаності населення.