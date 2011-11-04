Вінницькі акробати – призери Європи!

У Варні (Болгарія) фінішував чемпіонат Європи зі спортивної акробатики серед юнаків, юніорів та дорослих. Кістяк української збірної, яку очолює вінничанин Леонід Голяк, складали провідні спортсмени Міста над Бугом.

Вони здобули низку нагород. У заліку серед дівчат Анжеліка Валявська і Дана Оліфер стали третіми. Вінницька чоловіча четвірка акробатів (Андрій Козинко, Олександр Нелеп, Олексій Лесик, Віктор Яремчук) також виграла бронзову нагороду. Анастасія Мельниченко та Катерина Ситнікова (Одеса-Вінниця), абсолютні чемпіонки світу серед жінок, у Варні вибороли 3 медалі – в одній із вправ золоту, в іншій – бронзову та ще одну такого ж гатунку у багатоборстві.

Загалом збірна України в Болгарії здобула 2 золоті, 2 срібні та 9 бронзових нагород.

– Офіційного командного заліку не було, а в неофіційному за кількістю медалей збірна України увійшла до першої п’ятірки серед 26 команд Європи, – сказав «УНІАН» головний тренер збірної України зі спортивної України Леонід Голяк.