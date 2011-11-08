Джига хоче знати думку людей про зміни в охороні здоров'я області

Голова облдержадміністраціїМикола Джига провів робочу нараду з питань реалізації «пілотного проекту» реформування медицини у Вінницькій області. Він зауважив, що на останньому засіданні уряду Президент відзначив успішний початок впровадження експерименту на Вінниччині. Такий висновок глава держави зробив на підставі спілкування з пацієнтами сільської лікарської амбулаторії під час червневого візиту до області.

На першому етапі реформування, повідомила начальник управління охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації Лідія Діденко, здійснено повне розмежування первинного та вторинного рівня медичної допомоги. Триває реалізація програми з модернізації матеріально-технічної бази лікувальних закладів та приведення приміщень до санітарно-гігієнічних норм.

Голова облдержадміністрації вважає, що підсумки першого етапу змін потребують оцінки громадськості, після чого фахівці повинні внести відповідні корективи в концепцію реформування.

«Знаходячись в пілотному проекті по медицині, ми ні на добу не повинні забувати, що країна чекає від нас результатів – що дасть цей експеримент» , - наголосив він. Микола Джига зазначає: є «сигнали з місць про окремі факти надання неякісної медичної допомоги та перекоси в ході реформи». Губернатор переконаний: кроки, які не дають позитивного результату та не підтримуються населенням, не є ефективними. Відтак, керівник області наказав спрямувати усі зусилля управлінців на вирішення проблем медичної галузі. Також він додав, що необхідна широка роз’яснювальна робота на місцях, щоб кожна дія була зрозуміла населенню.