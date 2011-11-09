Сьогодні вінничани писатимуть Всеукраїнський диктант національної єдності

Сьогодні, 9 листопада, в День української писемності та мови, о 13.30 на Українському радіо відбудеться Всеукраїнський диктант національної єдності. Усі бажаючі зможуть з’ясувати, наскільки добре знають рідну мову, а також продемонструвати солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне слово. Диктант проведе його доцент Київського університету ім. Б.Грінченка, автор шкільних підручників з української мови та літератури Олександр Авраменко. Традиційно диктант складатиметься зі 100-120 слів. Ті, хто напише його без помилок, будуть відзначені призами. Це: грошові премії, книги, компакт-диски з унікальними записами Українського радіо. Важлива умова – перевірятимуться лише диктанти, надіслані на адресу Національного радіокомітету України (НРКУ) 9 і 10 листопада. Дату відправлення визначатимуть за штемпелем на конверті.

Як повідомляє НРКУ, торік із понад 11 тисяч людей, які писали радіодиктант, без єдиної помилки написали лише троє учасників. Так, жодної помилки в диктанті не допустили священик Олександр Овчинников з Білоцерківського району Київської області, коректор Ольга Голобородько з Києва і вчений-біолог Олена Андрущенко. Одну помилку допустили 177 осіб. Серед них був і міністр науки і освіти Дмитро Табачник, який прислівник “до речі” написав разом (“доречі”).

Цьогоріч до Українського радіо завітають, зокрема, народні депутати – Ірина Геращенко, Ольга Герасим’юк, Олександр Голуб; уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко; президент аналітичного центру “Академія” Олександра Кужель; співаки – Жанна Боднарук, Антоніна Матвієнко, Анжеліка Рудницька, лідер гурту “Мандри” Фома); народний артист України Богдан Бенюк та інші.