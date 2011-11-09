На Вінниччині з початку року відкрили 11 дитсадків

Дошкільну освіту на Вінниччині забезпечують 713 дитсадків, у яких виховуються 47,4 тис. дітей. У 2011 році поновили роботу 11 ліквідованих раніше дошкільних закладів і ще 3 дитсадка, які входили до статистичної звітності, але тимчасово не працювали.

- Дошкілля - найгостріше питання освітянської галузі Вінниччини, - говорить начальник обласного управління освіти і науки Ігор Івасюк. – І хоча сьогодні зареєстровано на 1606 заяв на влаштування дітей у дитсадки менше, ніж станом на 1 січня 2011 року, все ж черга існує. Невлаштованими залишається 1824 дитини. Радує, що практично відсутня черга на влаштування дітей 5-річного віку. Підготовкою до навчання у школі охоплено 98% діток.