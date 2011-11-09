Голландці готові інвестувати в АПК Вінниччини

Вінниччина та Нідерланди шукають можливості для співпраці в аграрному секторі. Аби напрацювати конкретні інвестиційні проекти, до обласного центру завітав Надзвичайний та Повноважний Посол Корлівства Нідерланди в Україні Пітер Ян Волтерс.

Посол прибув у супроводі представників одинадцяти потужних компаній, які проведуть зустрічі із місцевими бізнесменами — потенційними бізнес - партнерами.

Голландці пропонують вінницькому аграрному бізнесу весь спектр обладнання та послуг для налагодження сучасного виробництва, зберігання і переробки фруктів, овочів та картоплі, системи точного землеробства та теплиці. А також - готові фрукти, овочі та декоративні рослини.

На прес-конференції для місцевих ЗМІ пан Посол високо оцінив результати зустрічі з керівництвом Вінницької області та м. Вінниці, підкресливши наявність порозуміння у сторін та готовності до співпраці. Він зазначив, що Нідерланди вважають інвестиційний клімат в Україні далеким від ідеального. Проте Вінниччину характеризував як регіон, де бізнес почувається краще, ніж в інших областях.