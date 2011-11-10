“Енергоінвест” вводить в експлуатацію відновлену МГЕС

Компанія "Енергоінвест" 15 листопа введе у постійну експлуатацію відновлену Слобода-Бушанську малу гідроелектростанцію (МГЕС), за відродження якої вона взялася в 2010 році. До цього станція не працювала 30 років.

Станція, встановленою потужністю 264 кВт, повністю готова до роботи. За рік вона дасть можливість країні зекономити 333 тонни умовного палива, або в еквіваленті 476 т. вугілля чи 288 тис. м3 газу. Процес відродження обійшовся інвесторам у понад 7 млн. грн.

ТОВ "Енергоінвест" експлуатує 12 малих гідроелектростанцій у Вінницькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

За минулий рік сумарний відпуск електроенергії з цих МГЕС склав 60 605 000 кВт.год.

За період своєї діяльності Товариство реконструювало сім та відновило 5 малих гідроелектростанцій. Із них три у Вінницькій області (Гальжбіївська, Петрашівська та Слобода-Бушанська МГЕС)