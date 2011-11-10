“Енергоінвест” вводить в експлуатацію відновлену МГЕС

17:39, 10 листопада 2011
Вінниця
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30 років простоювала

Компанія "Енергоінвест" 15 листопа введе у постійну експлуатацію  відновлену Слобода-Бушанську малу гідроелектростанцію (МГЕС), за відродження  якої вона взялася  в 2010 році. До цього станція не працювала 30 років.

Станція, встановленою потужністю  264 кВт, повністю готова до  роботи.  За  рік  вона  дасть можливість  країні зекономити 333 тонни умовного палива, або в еквіваленті 476 т.  вугілля  чи   288 тис. м3 газу.  Процес відродження обійшовся інвесторам у понад 7 млн. грн.

ТОВ "Енергоінвест" експлуатує 12 малих гідроелектростанцій у  Вінницькій, Івано-Франківській та Львівській областях.
За   минулий рік сумарний відпуск електроенергії з цих МГЕС склав 60 605 000 кВт.год.
За  період своєї діяльності Товариство  реконструювало  сім  та  відновило  5 малих гідроелектростанцій. Із них  три  у Вінницькій  області  (Гальжбіївська, Петрашівська та Слобода-Бушанська  МГЕС)

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