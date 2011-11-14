«Зірка» розтрощила “Ниву”

Вінницька “Нива” зазнала чергової поразки, вже 12-ї у 20-и зіграних турах чемпіонату України з футболу у першій лізі. 12 листопада у Кіровограді футболісти міста над Бугом поступилися одному з аутсайдерів чемпіонату – місцевій “Зірці” з рахунком 0:3.

Перший гол кіровоградська команда забила на 13-й хвилині. Це сталося посля виходу віч на віч з голкіпером Гайдаржі Скляра - Олександр віддав пас на Порошина, йому завадили захисники і в подальшому Олександр Батальський переправив м’яч у порожні ворота. А через шість хвилин Батальський з того ж місця поля, що й при першому взятті воріт, результативно замкнув подачу Скляра. На 73-й хвилині Олександр Кочура вміло реалізував вихід сам на сам з воротарем і забив шостий м’яч у сезоні. В подальшому господарі впевнено контролювали матч і довели його до логічної перемоги з рахунком 3:0. Вінничани розчарували, адже майже нічого не створили біля воріт суперника.

Перед зимовим міжсезонням “Ниві”, яка продовжує посідати передостаннє місце у таблиці, залишилося провести лише один поєдинок – 19 листопада вдома проти МФК “Миколаїв”, також одного з аутсайдерів турніру.