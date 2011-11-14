Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж відзначив 80-річчя

80-й ювілей «домівки поколінь» відзначив Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж. На урочистості, які проходили в обласному муздрамтеатрі ім.М.Садовського завітали заступник губернатора Любов Спірідонова, заступник голови облради Степан Нешик, заступник Вінницькогго міського голови Валентина Балицька, начальник управління освіти і науки ОДА Ігор Івасюк, керівники інших навчальних закладів області та почесні гості.

За видатні заслуги у вихованні підростаючого покоління та з нагоди 80-річчя коледжу Міносвіти нагородило його директора Костянтина Войцехівського Почесною відзнакою. Нагрудним знаком А.Макаренка нагородили завуча з виховної роботи Галину Павліченко, завідуючу музично-педагогічним відділенням Раїсу Мартинюк, а також викладачів Віктора Черевка, Галину Хоміцьку, Віру Мазуркевич та Миколу Крущенка. Звання «Відмінник освіти» присвоєно завідуючій гуманітарно-фінансовим відділенням Світлані Турлюк, голові профкому Олені Майданик, завідуючій педпрактикою Валентині Бевз, викладачам Світлані Мельник та Валентині Романенко.

Сьогодні у закладі навчається майже 1,5 тис. студентів. Фахівців за 7-ма спеціальностями готують 163 викладачі, з яких 9 кандидатів наук, 26 магістрів, 7 аспірантів, 9 майстрів спорту і 93 педагоги, що мають звання старших викладачів та викладачів-методистів.

З нагоди ювілею у театрі відбувся концерт за участю славнозвісного муніципального хору «Вінниця», оркестру «Арката», народного хореографічного колективу «Барвінок», фольклорного ансамблю «Мокоша», Заслуженого працівника культури , співака Станіслава Городинського та інших артистів.