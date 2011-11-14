«ЗІЛ» переїхав пішохода, який приліг на дорозі

Пізнього вечора у п’ятницю на території Немирівського району в дорожньо-транспортній пригоді загинув 29-річний місцевий чоловік. Трагедія сталась на автодорозі Львів-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка біля с.Озеро.

О 23.30 год. водій автомобіля «ЗІЛ», 32-річний житель Тульчинського району, буксируючи на жорсткому зчеплені автомобіль «ЗІЛ-САМОСКИД» під керуванням 26-річного водія, наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. Внаслідок ДТП обидва автомобілі з’їхали у кювет та перевернулись, а пішохід загинув на місці пригоди.

Як кажуть свідки, потерпілий напередодні добре відпочив у придорожньому кафе і перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Втім, усі обставини ДТП з’ясуються у ході розслідування. Наразі ж за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого»