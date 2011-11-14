Вінниччина "підсадила" Росію на горілку, а Європу – на «швейку»

Зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг за січень – вересень 2011р. склав 872 млн. дол. США, що більше, ніж у січні – вересні 2010р., на 185 млн. дол.

Обсяги експорту та імпорту товарів становили, відповідно, 484 і 283 млн. дол., що засвідчує значну перевагу вивозу товарів над ввозом. Баланс зовнішньої торгівлі товарами стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 201 млн. дол. Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 105 країн світу.

Найбільші обсяги експортно-імпортних операцій належать Російській Федерації (171 млн. дол.), Польщі (112 млн. дол.), Німеччині (81 млн. дол.), Білорусі (55 млн. дол.), Туреччині (35 млн. дол.), Італії (27 млн. дол.), Казахстану та Китаю (по 26 млн. дол.), Молдові (22 млн. дол.), Нідерландам (16 млн. дол.) та Угорщині (14 млн. дол.).

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами області на протязі багатьох років залишається відносно стабільною з незначним відсотковим коливанням. Основу її складають жири та олії тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби і засоби наземного транспорту.

Так, іноземними резидентами закуплено на Вінниччині 282 тис. дал. горілки, 99 тис. т олії соняшникової, 35 тис. т зернових культур, 4024 т молока і молочних продуктів, 713 т сирів, 135 тис.м3 лісоматеріалів та 38 т медикаментів.

Суб’єктами господарювання Вінниччини закуплено у іноземних партнерів 34 тис. т добрив азотних та складних, 15 тис. т бензинів автомобільних, 6 тис. т м’яса і субпродуктів домашньої птиці, 4 тис. т м’яса свиней, 2238 тис.м2 тканин різного виду, 6074 т прокату чорних металів, 1335 тис. шт. машин пральних побутових, 3891 автомобіль вантажний, 1045 тракторів та 181 автомобіль легковий.

Зовнішньоторговельний оборот послуг у січні – вересні 2011р. становив 106 млн. дол. Обсяги експорту та імпорту послуг склали, відповідно, 30 і 76 млн. дол. Підприємства Вінниччини надавали послуги резидентам із 94 країн світу, а отримували з 39 країн.

Основними споживачами послуг були Німеччина, Кіпр, Російська Федерація, Нідерланди, Сент-Вінсент і Ґренадiни, Віргінські острови (Брит.), Йорданія, Ізраїль, Польща та Ірак. Іноземним резидентам надавались, в основному, послуги у виробництві готового одягу та хутра (10 млн. дол.), послуги, пов’язані зі створенням програмного забезпечення (9 млн. дол.), послуги у сфері вищої освіти (майже 4 млн. дол.) та послуги, пов’язані з виконанням вантажних автомобільних перевезень (майже 2 млн. дол.).

Провідними партнерами в імпорті послуг є такі країни, як Кіпр, Польща, Австрія, Казахстан, Німеччина, Білорусь, Франція та Російська Федерація. 84% імпорту всіх послуг (64 млн. дол.) – це послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю. Послуги, пов’язані з дослідженням ринку і транспортні послуги становлять разом 7 млн. дол.