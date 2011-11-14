На Вінниччині менше ґвалтують та убивають, але крадуть на повну

Щомісяця на Вінниччині кримінальні елементи скоювали в середньому по 1100 злочинів. Відтак, за повідомленням органів внутрішніх справ Вінниччини, протягом січня – жовтня 2011р. зареєстровано 11,0 тис. злочинів (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією). Це на 2,0% менше, ніж у торішніх січні – жовтні . І вже за сталою тенденцією, третина від усіх зафіксованих кримінальних проявів – тяжкі та особливо тяжкі злочини.

З початку року скоєно 62 умисних тяжких тілесних ушкодження (що на 13% більше, ніж за відповідний період минулого року), 40 умисних вбивств і замахів на вбивство, 10 зґвалтувань та замахів на зґвалтування (на 18% та 50% менше, ніж у січні – жовтні 2010р.).

Кількість крадіжок (4976 випадків) і грабежів (369) порівняно із січнем – жовтнем 2010р. збільшилась відповідно на 12% та 7%, проте кількість розбоїв (42) зменшилась на 19%. Порівняно із відповідним періодом минулого року кількість випадків шахрайства (571) збільшилась на 2%, тоді як число зареєстрованих випадків хабарництва (63 злочини) зменшилося на 40%.

Кількість потерпілих від злочинів за січень – жовтень 2011р. становила 7217 осіб (на 3% більше, ніж у січні – жовтні 2010р.), з числа яких 2782 особи – це жінки, 836 пенсіонерів, 292 особи – неповнолітні та 98 осіб – діти до 14 років. Найбільше потерпілих від крадіжок – 4461 особа (62%) та шахрайств – 505 осіб (7%), серед яких 42% – жінки (2067 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних із злочинами, на території області постраждало 188 осіб, з яких 28% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 113 осіб, із числа яких 11% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 29% було вбито.