На Аграрні "виші" чекає реструктуризація

Міністерство аграрної політики і продовольства ініціює масштабну реформу аграрної ocвiти, - про це повідомив ректор Вінницького національного аграрного університету Григорій Калетнік.

Планується, що з існуючих на сьогодні 23-ох в результаті з’явиться дев'ять потужних регіональних навчальних науково-виробничих комплексів. Головними установами в них будуть аграрні університети. До складу також увійдуть наукові установи, які є в структурі Національної академії аграрних наук.

Оптимізація аграрних «вишів» передбачає розподіл по кліматичних зонах, тобто Вінницький аграрний буде центром Подільського навчально-виробничого центру.

- Не варто говорити про скорочення мережі, - зазначає Григорій Калетнік, - треба наголошувати на підтримці державного випускника.

Міністерство має намір оптимізувати наявні матеріально-технічні ресурси, підвищити якість освіти та забезпечити кадрами сільське господарство України. За словами фахівців Вінницького аграрного університету, дві третіх навчальних планів формуватимуть саме товаровиробники.

Як повідомляв раніше міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк, "особливість реформи - так готувати фахівця, щоб його знання й уміння сприяли відродженню аграрного виробництва й українських сільських територій, оптимізувати наявні матеріально-технічні ресурси, підвищити якість освіти і забезпечити кадрами сільське господарство України».

За словами міністра, вже з початку 2012 року планується внести Закон про аграрну освіту в Україні.

