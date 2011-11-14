Олександра Сидоренко здобула Кубок країни!

У вінницькому спортклубі "Нокаут" розігрувався Кубок України з боксу серед жінок. Змагання такого рівня відбулися у місті над Бугом вперше. На ринг вийшли 76 спортсменок з 13-и областей України. В основному це найближчий резерв збірної, не приїхали 8 учасниць нещодавнього чемпіонату Європи у Голландії. Адже перед чемпіонатом світу серед жінок у Китаї, який відбудеться у травні наступного року і де розігруватимуться ліцензії на участь в Олімпіаді-2012 у Лондоні, відбудеться ще відбірний чемпіонат України, за підсумками якого й сформують національну збірну.

У командному заліку першою виявилася збірна Харківської області, на другому місці – Київ, на третьому – Донецька область. В особистому заліку господарі у першу чергу сподівались на майстра спорту міжнародного класу Олександру Сидоренко. Вона вирішила взяти участь у Кубку тільки напередодні Кубку, причому не у своїй ваговій категорії 60 кг (олімпійській), а у категорії 64 кг. У фіналі вона здолала свою землячку – кандидата у майстри спорту Тетяну Суслову, яка отримала срібну медаль. Керівництво Кубку визнало Сидоренко кращою боксеркою турніру.

– Я завжди дуже вимоглива до себе і ставлю перед собою високу "планку". Іноді отримую від перемоги задоволення, але завжди сама бачу свої помилки і недоліки, - сказала Олександра Сидоренко.