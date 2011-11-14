Всеукраїнський фестиваль «Веселі канікули осені»

Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого, юнацького і молодіжного мистецтва «Веселі канікули осені» відбувався у Києві вп’ятнадцяте. Диплом лауреата 2-ї премії на фестивалі отримала Лада БОЙЧУК - третьокласниця Вінницької школи № 30.

«Про конкурс нам сказала класний керівник Майя КАПЛАНОВСЬКА. Мені дуже сподобалось там виступати, я співала дві пісні. Перша - «Молитва», але не та, з якою Марія Шерифович виступала на «Євробаченні», а інша: «Я здійму до неба крильця-рученята, помолюсь за маму, помолюсь за тата…» А друга - «Под дождем» з репертуару Асоль. Після мого виступу глядачі аплодували, свистали і кричали «браво!», а перші ряди навіть встали…», - розповідає маленька співачка.

«Усіма сценічними досягненнями дитини завдячуємо нашим учителям. Особливо викладачу вокалу Вірі Володимирівні МАЙБОРОДІ, з якою Лада займається в палаці мистецтв «Зоря», також хореографу-постановнику Дарії Вадимівні МЕЛЬНИК - їхніх уроків дочка завжди чекає з задоволенням», - зазначає мама майбутньої «зірки» пані Іванна.

Зі 150 учасників фестивалю тридцятьох журі відібрало для участі в яскравому гала-концерті. Серед них і срібна призерка - Лада БОЙЧУК.

Довідка. Серед організаторів фестивалю, спрямованого на відкриття нових обдарувань, - Федерація профспілок України, Національна радіокомпанія та телерадіокомпанія «УТР», Агентство охорони прав виконавців, Київська міська та обласна адміністрації, Асоціація діячів естрадного мистецтва та Фонд сприяння розвитку мистецтв. Для багатьох юних митців «Веселі канікули осені» стають першими серйозними гастролями та першим знайомством із київською сценою.