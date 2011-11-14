Підприємці готують регіональний Майдан

Сьогодні лідери організацій підприємців обговорюють свої подальші дії щодо організації регіональних податкових Майданів.

Сьогодні до Києва на прес-конференцію поїхали голова Чернігівської профспілки підприємців Олена Варнакова, заступник голови обєднання «Софія» Вінницької області Євген Зільберт, координатор Донецького регіону Олег Котенко та голова обєднання «Підприємці Поділля» із Хмельницького Галина Кулик. Також в прес-конференції прийняв участь голова Федерації профспілок працівників малого та середнього бізнесу В’ячеслав Рой.

За рішенням координаторів акції найближчим часом, 16 листопада, буде зібрано Подільський майдан у Хмельницькому, участь в якому візьмуть підприємці з різних регіонів України, в тому числі і з Вінницької області.

За попередніми даними, участь в акції прийме голова Комітету ВР з питань промислової політики та підприємництва Наталя Королевська.