За високою зарплатою їдьте у Ладижин

Наш регіон не привабливий для тих, хто сподівається на великі заробітки. За даними Головного управління статистики у Вінницькій області, у вересні 2011 року середня заробітна плата подолянина становила аж 2189 грн. А загалом область за рівнем оплати праці в Україні двадцята.

Але й в межах області є свої території максимуму та мінімуму зарплат. Фахівці обласного управління економіки визначили, що в розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за 1 півріччя 2011 року ( тоді вона становила 1996 грн. на місяць) отримували заробітну плату працівники 4 міст обласного значення: м. Ладижин – 3210 грн.; м. Козятин – 2674 грн.; м. Жмеринка – 2463 грн. і м. Вінниця – 2144 грн.. А також Немирівського району — 1955 грн. (+2,6%).

Серед районів, найбільший рівень середньомісячної заробітної плати мали наступні райони: Іллінецький — 1905грн., Вінницький – 1895 грн. , Томашпільський — 1874 грн., Крижопільський — 1824 грн. і Томашпільський — 1874 грн.

Найнижчою була зарплата в області у працівників підприємств та організацій Теплицького – 1455 грн., Чечельницького — 1486 грн. , Липовецького – 1499 грн., Калинівського – 1528 грн. та Оратівського — 1529 грн. районів.