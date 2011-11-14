Директор клубу виявився «некультурною людиною»

Директору одного з селищних будинків культури Піщанський районний суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Працівник культури під час працевлаштування директором одного з селищних будинків культури надав ксерокопію підробленого диплому про вищу освіту.

Як з’ясувалося, у 1990 році чоловік дійсно вступив до даного навчального закладу, але закінчити його не судилося. Так склалися життєві обставини, що закінчивши три курси, студент змушений був залишити навчання та йти працювати. У вільний від роботи час він приходив до своїх викладачів та у індивідуальному порядку брав уроки з музики. У 1995 році, у Миколаєві, колишній студент на вулиці міста випадково завів розмову з незнайомим чоловіком про навчання. Він розповів незнайомцеві, що йому не судилося закінчити вищий навчальний заклад, у якому провчився три роки. Під час розмови незнайомець запропонував хлопцеві за певну грошову винагороду купити у нього підроблений диплом того навчального закладу, де він навчався. На місце зустрічі він приніс бланк диплома спеціаліста з печаткою інституту та необхідними підписами. Отже, хлопцеві залишалося лише внести свої дані, що він і зробив власноруч. За підробленим документом хлопець влаштувався на одну роботу, потім на іншу, аж поки його не викрили.

Суд визнав директора будинку культури винним за ч. 3 ст. 358 КК України – використання завідомо підробленого документа, та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.