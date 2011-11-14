На Вінниччині розпочав роботу сучасний комбікормовий завод

У селі Корделівка Калинівського району Вінницької області розпочав роботу сучасний комбікормовий завод вартістю 5,5 мільйонів євро.

Про це УНІАН повідомив голова Калинівської РДА Василь Поліщук.

За його словами, це спільний проект української компанії «Еридон» та голландської компанії «Трау Нутришн». Завод в Корделівці збудований протягом року на місці старого міжколгоспного комбікормового заводу на земельній ділянці 2 га. Загальна потужність складає 6-7 тис. тонн комбікормів та концентратів за місяць, 50% продукції експортується. Підприємство виробляє комбікорма для усіх типів домашніх тварин та риби.

На заводі встановлене високотехнічне обладнання, яке спроектоване в закритому вигляді для попередження травмування працівників. Також встановлено інформаційну систему LIMS, яка об’єднує центральні лабораторії в Голландії з українським виробництвом та включає програму перевірки зразків. У такий спосіб контролюється якість сировини та виробництво.

Довідка. Приватна компанія «Ерідон» заснована у 1993 році, основною сферою діяльності є продаж усіх необхідних засобів виробництва для сільського господарства. Підприємство виготовляє засоби захисту рослин; насіння польових культур, мінеральні добрива; комібкорми та кормові домішки.

Trow Nutrition (Трау Нутришн) – компанія, що входить до складу корпорації Nutreco. Компанія № 1 у Європі та один зі світових лідерів у виробництві преміксів та концентратів за найновішими технологіями. Найпотужніший виробник кормових добавок для тварин.

