Працівникам Вінниччини заборгували 15.5 млн. гривень зарплатні

Обласна влада всерйоз налаштована навести лад в питанні своєчасної виплати зарплатні. Але хоча борги на підприємствах Вінниччини у жовтні на 4,2 млн. грн. скоротили, працівникам все ще не виплачено 15,5 млн. грн.

Особливо ускладнилась ситуація у вересні, коли борги по зарплаті збільшилося на 2,3 млн. грн.

Губернатор Микола Джига на тематичній оперативній нараді пообіцяв керівникам підприємств, які не тільки не зменшують борги, а й приховують невиплату зарплат, посилену увагу прокуратури, порушення кримінальних справ, а найзліснішим – навіть затримання.

- Ми вийшли на кінець року, а виправити ситуацію, як би хотілось, не вдалось. Розмови, вмовляння мало що дали. На підставі аналізу цього питання разом з прокуратурою ми порушимо декілька десятків кримінальних справ, і ситуація одразу ж зміниться. Іншого виходу немає, мають бути відповідні санкції, - пояснив голова облдержадміністрації.

Згідно з офіційними даними, наразі в області нараховується 104 підприємства, які не забезпечують своєчасну виплату зарплати. В тому числі 32 належать до категорії економічно активних.

В територіальному розрізі - 22 райони із 33 територіальних одиниць області не мають боргів із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах. 10 районів області розрахувались з боргами повністю.