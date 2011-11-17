Вінничанин скоїв злочин на Прикарпатті

У Богородчанському районі Івано-Франківщини працівники міліції затримали уродженця Вінницької області, який вчинив розбійний напад на господаря помешкання у селі Пороги. 14 листопада за медичною допомогою в лікарню звернувся 60-річний пенсіонер з тілесними ушкодженнями. В ході проведення перевірки працівники міліції з’ясували, що напередодні увечері потерпілий спілкувався удома з немісцевим чоловіком. Невідома особа спочатку зайшла до пенсіонера, який проживає самітньо, і попросилася зігрітися. Господар пригостив зайду чаєм, дав поїсти. Згодом той пішов, але пізно увечері увірвався до хати і з застосування насильства відкрито заволодів майном літньої людини. Вочевидь, що в пенсіонера не було особливо цінних речей, а тому зловмисник прихопив із собою оленячі роги.

Як повідомили в СЗГ УМВС України в Івано-Франківській області, зловмисника затримали того ж дня.

У райвідділі міліції з’ясувалося, що 38-річний уродженець Вінницької області приїхав на територію Прикарпаття за день до скоєння злочину. Ця особа раніше шість разів засуджувалася за крадіжки і пограбування. Останнього разу вінничанина засудили до позбавлення волі строком на 5 років.