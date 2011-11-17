Книжні новинки у Вінниці презентував Михайло Слабошпицький

Сьогодні, 17 листопада, у Вінниці відбулися зустрічі з письменником, літературним критиком і видавцем, лауреатом Шевченківської премії, директором видавництва «Ярославів вал» Михайлом СЛАБОШПИЦЬКИМ.

М. СЛАБОШПИЦЬКИЙ презентував у Вінниці книжні новинки, провівши кілька зустрічей із місцевими читачами, бібліотекарями та письменниками.

На презентації у світлиці музею-садиби Михайла Коцюбинського йшлося про виданий нещодавно роман-утопію Юрія ЩЕРБАКА «Час смертохрестів». Як розповів М. СЛАБОШПИЦЬКИЙ, це роман-антиутопія, похмуре геополітичне пророцтво, дія якого відбувається у 2077 році. І хоча значну роль у сюжеті відведено художньому домислу, прототипами героїв твору стали деякі реальні політики і працівники спецслужб.

Книга спогадів «Маршал Микола Вінграновський», роман Петра КРАЛЮКА «Сильні та самотні», два романи Галини ПАГУТЯК, збірка лірики Михайла КАМЕНЮКА «Пісні ніжного волоцюги» - це лише дещиця зі свіжих видань, із якими познайомив вінничан М. СЛАБОШПИЦЬКИЙ.

«Бо у нас в Україні така традиція: надрукували книжок і «солимо», а їх треба пропагувати», - зауважив столичний гість.

Також М. СЛАБОШПИЦЬКИЙ зістрівся зі студентами кооперативного технікуму і педагогічного університету.

Довідка УНІАН-Внниччина.Михайло Федотович СЛАБОШПИЦЬКИЙ народився 28 липня 1946 на Черкащині. Український прозаїк, критик, літературознавець, публіцист, громадський діяч. Закінчив факультет журналістики Київського університету, працював кореспондентом, був редактором відділу критики газети «Літературна Україна», головним редактором газети «Вісті з України», журналу «Вавилон-XX».

Автор книг «Поет із пекла (Тодось Осьмачка)», «Никифор Дровняк із Криниці», «Веньямін літературної сім’ї (Олекса Влизько)», «З голосу нашої Кліо», «Українські меценати», «Українець, який відмовився бути бідним» (про Петра Яцика), «Пейзаж для Помаранчевої революції», «25 поетів української діаспори», багатьох дитячих оповідань. Його роман «Марія Башкирцева» виходив у перекладах на французьку та російську мови. Автор понад двох десятків книжок для дітей та юнацтва, прози, публіцистики й літературної критики. Ведучий радіопередач «Екслібрис», «Прем’єра книги», «Нобелівські лауреати», «Літературний профіль».

З 1995 року - виконавчий директор Ліги українських меценатів, директор видавництва «Ярославів Вал». Співголова координаційної ради Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. З 2006 року секретар ради Національної спілки письменників України. Батько кіносценариста й режисера Мирослава СЛАБОШПИЦЬКОГО та відомої журналістки Іванни СЛАБОШПИЦЬКОЇ.