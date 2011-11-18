Вінницьких хокеїсти поборються за путівку на Олімпіаду в Ірландії

Міжнародна федерація з хокею на траві зробила жеребкування олімпійських кваліфікаційних турнірів. 3 чоловічих і 3 жіночих групи розігруватимуться у лютому та березні 2012 року. Тільки по 6 переможців зможуть приєднається до 9 чоловічих і 9 жіночих команд, які вже мають право на участь в Олімпійських Іграх 2012.

Серед них, зокрема, чоловічі збірні Аргентини, Австралії, Бельгії, Німеччини, Великобританії, Нідерландів, Нової Зеландії, Пакистану та ПАР.

Чоловіча національна збірна команда України з хокею на траві, яка повністю складається з вінничан і яку очолює тренер з міста над Бугом Павло Мазур, вперше в своїй історії отримала право брати участь в олімпійському кваліфікаційному турнірі. Наші хокеїсти поборються за Олімпіаду у Дубліні (Ірландія) з 10 по 18 березня 2012 року. Суперниками України (31-е місце в світовому рейтингу) будуть Корея (6), Малайзія (14), Ірландія (17), Росія (20), Чилі (24). Згідно рейтингу, наша команда найслабша в групі, а путівку до Лондону отримає лише переможець. Утім, можна не сумніватися, що підопічні Павла Мазура будуть ставити перед собою лише найвищу ціль.