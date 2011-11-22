На Вінниччині збудують ще шість сонячних електростанцій

Вінниччина продовжує впроваджувати технології отримання електроенергії з відновлювальних джерел.

Як повідомили в Головному управління економіки, наступного року в області з’явиться ще шість електростанцій сумарною потужністю 50 МВт, які перетворюватимуть на струм енергію сонця.

Наразі фахівці ТОВ «Ренджи Девелопмент» (м. Київ) відібрали шість майданчиків під будівництво на території Шаргородського, Бершадського, Тростянецького, Томашпільського, Ямпільського та Могилів-Подільського районів.

Загальна вартість цього проекту становить 110 млн. євро. Реалізація проекту дасть можливість створити 100 робочих місць.

Завершення будівництва заплановано на четвертий квартал 2012 року.