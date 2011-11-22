Раїса Панасюк: «Більше 800 людей із обмеженими можливостями у Вінниці мають європейський сервіс»

17:44, 22 листопада 2011
Вінниця
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Фонд Порошенка забезпечив 15 автобусів

15 автобусів, обладнаних спеціальними підйомниками для інвалідних візків, курсуватимуть на маршрутах міста. Вінниця стала першим містом в Україні, де з’явився такий сервіс для людей із обмеженими фізичними можливостями.

Міський голова Володимир Гройсман, керівник вінницького Трамвайно-тролейбусного управління Володимир Бугайчук та Петро Порошенко підписали 22 грудня тристоронній меморандум про співпрацю в сфері забезпечення прав осіб з обмеженими фізичними можливостями.

В рамках співпраці передбачено обладнання 15 нових «Богданів», обладнаних спеціальними підйомниками для інвалідних візків. На це буде витрачено близько мільйона гривень. За словами Володимира Гройсмана, у Вінниці поступово реалізується програма «Муніципальний автобус», в рамках якої і були закуплені авто. Втім, модернізація «Богданів» спеціальними пандусами не увійшла у тендерні запити. Тому і було підписано меморандум.
«Я особисто звернувся до конструкторів Луцького автозаводу, і вони спеціально розробили пандуси для автобусів. Вінниця стала першим містом в Україні, де муніципальний транспорт обладнаний за європейським зразком», - додав Петро Порошенко. Вже у наступному році луцькі конструктори очікують запитів від муніципалітетів інших міст, тим більше, що подібного сервісу немає і у столиці.

Раїса Панасюк, голова громадської організації людей із обмеженими фізичними вадами «Гармонія», яка була присутня при підписанні Меморандуму, розчулено зазначила: «Я щаслива. І навіть не можу передати своєї радості. Відтепер Вінниця надає повний набір послуг для людей на візках. Більше 800 вінничан-візочників зможуть вільно пересуватися містом. На даний момент у нас всього один бус і він, на жаль, не може обслуговувати всіх. Це досить важливо, коли люди із особливими потребами відчувають турботу з боку влади і суспільства.»

Частина автобусів вже працюють на маршрутах. 5 грудня буде переобладнаний останній. За словами начальника ТТУ Володимира Бугайчука, зараз для «Богданів» розробляються спеціальні маршрути, ознайомитися із рухом яких можна буде на сайті управління.

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