На Липовеччині вироблятимуть концентровані соки

Виробничий холдинг «Яблуневий дар» (м. Городок, Львівської області) на території Липовецького району підібрав майданчик площею 4 га. під будівництво заводу з виробництва концентрованих соків.

Про це УНІАНу повідомили в Головному управлінні економіки Вінницької ОДА.

Планова потужність майбутнього заводу - 1000 тонн переробки яблук на добу. Вартість проекту становить 12 млн. евро.

До роботи на підприємстві планується залучити 100 чоловік на постійній основі та 150 чоловік на сезонні роботи. Завершення будівництва заплановано на третій квартал 2012 року.