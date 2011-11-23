Обсяги вантажних перевезень зросли на чверть
Перевезено 3.3 млн. тонн
За січень–жовтень 2011 року автомобільним транспортом області перевезено 3,3 млн. тонн вантажів на комерційній основі (тобто за плату) та виконано майже 764,1 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня–жовтня 2010 року обсяги вантажних перевезень збільшились майже на чверть (на 23%), а вантажооборот – на 16%.
Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.
Слід відмітити, що у 2011 році в порівнянні з відповідним періодом 2010р. розподіл загальних обсягів вантажних автоперевезень за категоріями перевізників дещо змінився. Зросла питома вага автоперевезень, які виконали автопідприємства, з 51% у січні–жовтні попереднього року до 54% у січні–жовтні 2011 року. Частка фізичних осіб-підприємців, навпаки, зменшилась і становила 46% проти 49% у січні–жовтні 2010 року.
В цілому по Україні підприємці-фізичні особи виконують третину (33,2%) вантажних автоперевезень.
Питома вага комерційних вантажних автоперевезень Вінниччини в загальному обсязі перевезень по Україні становила за січень–жовтень 2011 року 2,3 %, що на 0,2 в.п. більше, ніж за відповідний період 2010 року.
По обсягах комерційних вантажних автоперевезень область посідає 15 місце серед регіонів України. Слід зазначити, що у першу п’ятірку по обсягах комерційних вантажних автоперевезень, як і в попередні періоди, увійшли такі області: Донецька (1), Луганська (2), Харківська (3), Дніпропетровська (5), та м.Київ (4).