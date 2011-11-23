Обсяги вантажних перевезень зросли на чверть

За січень–жовтень 2011 року автомобільним транспортом області перевезено 3,3 млн. тонн вантажів на комерційній основі (тобто за плату) та виконано майже 764,1 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня–жовтня 2010 року обсяги вантажних перевезень збільшились майже на чверть (на 23%), а вантажооборот – на 16%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Слід відмітити, що у 2011 році в порівнянні з відповідним періодом 2010р. розподіл загальних обсягів вантажних автоперевезень за категоріями перевізників дещо змінився. Зросла питома вага автоперевезень, які виконали автопідприємства, з 51% у січні–жовтні попереднього року до 54% у січні–жовтні 2011 року. Частка фізичних осіб-підприємців, навпаки, зменшилась і становила 46% проти 49% у січні–жовтні 2010 року.

В цілому по Україні підприємці-фізичні особи виконують третину (33,2%) вантажних автоперевезень.

Питома вага комерційних вантажних автоперевезень Вінниччини в загальному обсязі перевезень по Україні становила за січень–жовтень 2011 року 2,3 %, що на 0,2 в.п. більше, ніж за відповідний період 2010 року.

По обсягах комерційних вантажних автоперевезень область посідає 15 місце серед регіонів України. Слід зазначити, що у першу п’ятірку по обсягах комерційних вантажних автоперевезень, як і в попередні періоди, увійшли такі області: Донецька (1), Луганська (2), Харківська (3), Дніпропетровська (5), та м.Київ (4).