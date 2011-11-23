У Вінниці створили міське управління ПФУ

За інформацією начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Миколи Черненка, у Вінниці шляхом злиття управлінь в Ленінському, Староміському та Замостянському районах, створено міське управління ПФУ. Його керівником призначено Олену Корчаку.

Свідоцтво про державну реєстрацію управління Пенсійного фонду у м. Вінниця отримало 10 листопада. Наразі вирішуються питання відкриття банківських рахунків, виготовлення печаток, формується колектив працівників тощо. Розташування реорганізованого управління не змінилось. Проте, юридична адреса установи відтепер - вул. Хмельницьке шосе,7, м. Вінниця.

До 1 грудня, на підставі постанов Кабміну та Пенсійного фонду України управління у Ленінському, Замостянському та Староміському районах Вінниці припинять свою діяльність.

В області також відбулось об’єднання управлінь в містах Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник з відповідними районними управліннями. Відтак, вони називатимуться управліннями ПФУ у м. Жмеринка та Жмеринському районі, м. Козятин та Козятинському районі тощо.