«Український дім» кличе запалити свічку

Громадська організація «Український дім» 26 листопада організовує Ходу в пам’ять жертв Голодомору. Хода розпочнеться від скверу Козицького о 15.00 центральною вулицею міста до Пам’ятника Жертвам Голодомору.

Біля пам’ятного Хреста розпочнеться мітинг-реквієм, участь в якому можуть взяти усі небайдужі громадяни Вінниччини.

- Ми звернулись з листами щодо проведення поминальної молитви по жертвах Голодомору, - говорить очільник об’єднання «Український дім» Сергій Свитко. – Направили листи до Української православної церкви Київського патріархату, греко-католицької, української автокефальної. Ми б хотіли, щоб піша хода з факелами українських патріотичних сил стала добрим спомином про душі тих наших земляків, хто невинно загинув. Усю відповідальність на себе взяло Українське козацтво Вінниччини, подавши заявки на проведення.

Сергій Свитко зазначив, що «Український дім» випустив офіційні листівки-звернення до громадськості, і не обійшлось без інцидентів, коли активісти об’єднання розклеювали їх в нібито заборонених місцях, що не залишилось поза увагою правоохоронних органів.

В подальшому об’єднання «Український дім» планує організацію фотовиставку «Народна війна», на презентацію якої приїде її ініціатор - голова Київської міської організації Українського добровільного історико-просвітницького правозахисного благодійного товариства «Меморіал» ім. В.СтусаРоман Круцик. Виставку планують відкрити в грудні у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї.