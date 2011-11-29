Відбувся конкурс майбутніх модельєрів “Калинове намисто”

У Калинівці, на базі Калинівського технологічного технікуму відбувся восьмий міжрегіональний конкурс на кращу модель одягу серед учнів та студентів навчальних закладів «Калинове намисто 2011». Судді переглянули майже сотню різноманітних колекцій із дев’яти регіонів України. Переможців визначали у чотирьох номінаціях: «Палітра України» (національний костюм як джерело творчості в сучасному одязі), «Крила натхнення» ( нові сучасні ідеї конструювання одягу), «Ритм життя» (класичні традиції притаманні елегантному діловому костюму) та «Музика неповторності» (вечірні наряди).

Усі учасники регіонального конкурсу отримали дипломи. У кожній номінації визначили 1, 2, та 3 місце, а також відзначили моделі, які вирізняються вишуканістю, оригінальністю та елегантністю. Окрім дипломів, переможці отримали кубки та цінні подарунки.