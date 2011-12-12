На ярмарці hand-made своє мистецтво представило 20 вінницьких майстрів

З 10-го по 31-ше грудня у арт-галереї «Інтер-Шик» (м.Вінниця, вул. Артинова, 12, а) триватиме передноворічна виставка-продаж авторських сувенірів вінницьких майстрів.

Оригінальні картини та ляльки, рукотворні шедеври з бісеру та шкіри, унікальні предмети інтер’єру задовольнять найвибагливіших поціновувачів декоративно-ужиткового мистецтва.

За словами організатора ярмарки Оксани Нестерович, представлені сувеніри – справжній ексклюзив, оскільки виготовлені в одному екземплярі. При цьому ціни – доволі демократичні. Ціни від 50 гривень. Значно дорожчими будуть картини.