На ярмарці hand-made своє мистецтво представило 20 вінницьких майстрів

09:39, 12 грудня 2011
Вінниця
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Розпродаж передноворічних сувенірів

З 10-го по 31-ше грудня у арт-галереї «Інтер-Шик» (м.Вінниця, вул. Артинова, 12, а)  триватиме передноворічна виставка-продаж авторських сувенірів вінницьких майстрів.

Оригінальні картини та ляльки, рукотворні шедеври з бісеру та шкіри, унікальні предмети інтер’єру задовольнять найвибагливіших поціновувачів декоративно-ужиткового мистецтва.

За словами організатора ярмарки Оксани Нестерович, представлені сувеніри – справжній ексклюзив, оскільки виготовлені в одному екземплярі.  При цьому ціни – доволі демократичні.  Ціни від 50 гривень. Значно дорожчими будуть картини.

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