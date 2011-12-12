Зі студентів коледжу здерли благодійні внески

Прокуратурою м. Вінниці проведено перевірку дотримання Законів України «Про вищу освіту» та «Про благодійництво і благодійні організації» у одному із коледжів міста.

Встановлено, що у період 2007-2011 років службові особи коледжу, діючи незаконно, умисно, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби, в порушення принципів благодійності організували та отримали від студентів закладу благодійні внески в якості фінансової компенсації за літні відпрацювання.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

Діючим законодавством обов’язковість участі студентів у таких відпрацюваннях не передбачена, а тим більше їх фінансова компенсація.

Внаслідок незаконних дій службових осіб коледжу заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян на загальну суму 100 000 грн.

За даним фактом прокуратурою м. Вінниці порушено кримінальну справу відносно службових осіб коледжу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.