Працівникам Ободівського цукрозаводу нарешті віддали зарплату
10:02, 12 грудня 2011Вінниця
1 0
Домоглася прокуратура
Прокуратурою Тростянецького району проведено перевірку додержання законодавства про оплату праці на філії "Ободівський цукровий завод" ТОВ "Агропродінвест - 2005".
Про це повідомила прес-служба прокуратури у Вінницькій області.
Встановлено, що керівництвом заводу, в порушення вимог законодавства, не своєчасно виплачується заробітна плата. Внаслідок чого заборгованість з її виплати за жовтень місяць становила 1434,7 тис. грн.
Прокуратурою району на усунення виявлених порушень у ході перевірки керівництву заводу внесено припис. Завдяки втручанню органів прокуратури заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками заводу погашена в повному обсязі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter