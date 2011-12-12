Працівникам Ободівського цукрозаводу нарешті віддали зарплату

Прокуратурою Тростянецького району проведено перевірку додержання законодавства про оплату праці на філії "Ободівський цукровий завод" ТОВ "Агропродінвест - 2005".

Про це повідомила прес-служба прокуратури у Вінницькій області.

Встановлено, що керівництвом заводу, в порушення вимог законодавства, не своєчасно виплачується заробітна плата. Внаслідок чого заборгованість з її виплати за жовтень місяць становила 1434,7 тис. грн.

Прокуратурою району на усунення виявлених порушень у ході перевірки керівництву заводу внесено припис. Завдяки втручанню органів прокуратури заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками заводу погашена в повному обсязі.