За те, що підвезуть, чоловік запропонував міліціянтам "пихнути"

У Могилеві-Подільському сталась пригода, яка за курйозністю претендує на анекдот.

Увечері до водія легкового автомобіля, припаркованого біля одного з магазинів міста Могилів-Подільський, підійшов незнайомий чоловік та попросив підвезти його додому. Водієві та його пасажиру незнайомець пояснив, що грошей у нього немає, тому розрахується ... коноплею.

Як повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області, власник автомобіля та його товариш виявилися працівниками правоохоронних органів. Один з них одразу зателефонував до міліції. За лічені хвилини на місце події прибули працівники міліції та затримали зловмисника. Ним виявився 31-річний, раніше судимий за вчинення хуліганських дій, місцевий житель.

Під час огляду у затриманого було виявлено коробку від сірників, у якій знаходилася нарковмісна речовина. Під час проведення експертизи було встановлено, що виявлена наркотична речовина – канабіс.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.